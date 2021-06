Minął już rok od przesadzenia drzew z centrum Lublina. Nie wszystkie udało się uratować

Podczas przebudowy dużych i jednych z najważniejszych ulic Lublina, czyli Alei Racławickich oraz ul. Lipowej konieczna była wycinka drzew . - Wszystkie miasta redukują ilość pasów ruchu do jazdy, ale nie Lublin. W Lublinie odwrotnie. Wciąż dodajemy kilka dodatkowych i w ten sposób mamy w mieście betonową dżunglę - mówi z rozżaleniem dr Jan Kamiński, który już rok temu walczył o to, aby nie wycinać tych drzew.

W związku z prowadzoną przebudową Al. Racławickich, ul. Lipowej i ul. Poniatowskiego łącznie przesadzono 80 drzew, ale wychodzi na to, że to jeszcze nie koniec. - Do przesadzenia wytypowano jeszcze dwa drzewa rosnące u zbiegu ul. Lipowej i Ofiar Katynia - informuje Justyna Góźdź. Wszystkie drzewa trafiły na ulice: Bocianią, Armii Krajowej, Nadbystrzycką oraz Graffa.

Jeżeli jednak któreś z drzew obumrze, to miasto ma już rozwiązanie. - W przypadku stwierdzenia uschnięcia drzew wykonawca jest zobowiązany do nowych nasadzeń i takie prace będą realizowane, jak tylko warunki pogodowe umożliwią ich wykonanie. Drzewa są objęte 7-letnią gwarancją i trzyletnią pielęgnacją, w okresie której odbywać się ma coroczny przegląd ich stanu - zapewnia Góźdź.