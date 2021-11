Minęło 40 lat od protestu lubelskich nauczycieli

Protesty na Lubelszczyźnie rozpoczęły się 19 listopada 1981 r.

– To dla nas szczególna data. Właśnie na Lubelszczyźnie nauczyciele, którzy dłużej nie mogli stać obok tego, co działo się w polskich szkołach, jak była zakłamana historia. Nauczyciele musieli przekazywać treści dyktowane przez ówczesny rząd. My dziś chylimy czoła przed naszymi koleżankami i kolegami, którzy wtedy nauczali: że mieli odwagę stanąć w obronie dobrej jakości oświaty i przekazywania prawdziwej historii – mówi Wiesława Stec, przewodnicząca Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego.

– To nie było tak, że my zmierzaliśmy do strajku, mieliśmy dużo pracy. I pytałam, jak my to sobie wyobrażamy? Przestaniemy uczyć, a co na to rodzice? – wspomina Janina Szymajda, uczestniczka strajków.