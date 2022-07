Mistrzowska atmosfera na trybunach przy Z5. Tak się wspiera żużlowców Motoru Lublin! Zobacz zdjęcia kibiców KS

Liderzy w tabeli i na trybunach przy Z5! Tak można określić to co dzieje się w PGE Ekstralidze w 2022 roku. Kolejne zwycięstwo Motoru Lublin zagwarantowało drużynie awans do fazy play-off. Ale duży wkład w kapitalną formę żużlowców mają kibice, którzy nie bez powodu są uznawani za najlepszych w kraju! Wystarczy spojrzeć na zdjęcia, które w mediach społecznościowych publikują kibice Motoru. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.