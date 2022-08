Młodzież polonijna z całej Europy przyjechała do Kazimierza Dolnego, by poznawać historię i kulturę kraju swoich przodków [ZDJĘCIA]

W sobotę (6 sierpnia) w Kazimierzu Dolnym zrobiło się wielokulturowo, bowiem rozpoczął się dwutygodniowy obóz "Kulturalne Lato z KUL". Polonijną młodzież czeka wiele atrakcji związanych z naszym regionem.

W wyjeździe biorą udział dzieci z Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji, Grecji, Belgii, Irlandii, Niemiec i Węgier. Na Lubelszczyźnie czeka na nich wiele atrakcji i warsztatów, dzięki którym młodzież polonijna pozna kulturę i historię Polski.

W planie między innymi warsztaty filmowe, ceramiczne, czy wycieczka po Lublinie i Warszawie. W niedzielę (7 sierpnia) młodzież odwiedził rektor KUL, ks. prof. Mirosław Kalinowski i spędził czas z niemalże trzydziestką dzieci z całej Europy.

- Podczas dwutygodniowego pobytu w Kazimierzu Dolnym, młodzież polonijna poznaje historię Kazimierza Dolnego, najciekawsze miejsca na Lubelszczyźnie, ale też weźmie udział w warsztatach filmowych, ceramicznych, a przede wszystkim w warsztatach prowadzonych przez Joszko Brodę. Te ćwiczenia będą miały na celu powrót do korzeni, do własnej tożsamości, szukanie wspólnych miejsc w Polsce także pod względem kulturowym, które łączą tę młodzież polonijną z ośmiu krajów europejskich, która przyjechała do Kazimierza w jednym wspólnym celu: poznania historii i kultury Polski - mówi Wojciech Wciseł, pełnomocnik rektora KUL ds. komunikacji i promocji, organizator obozu.