MPK idzie na zakupy i ogłasza przetarg na 20 autobusów wodorowych

- Autobusy mają mieć 12 metrów długości i pomieszczą w sumie 70 pasażerów, w tym 27 na miejscach siedzących. Ponadto, pojazdy będą wyposażone w monitoring, głosową zapowiedź przystanków, tzw. ciepłe guziki oraz system do zliczania pasażerów, a także automaty do sprzedaży biletów akceptujące wyłącznie płatności bezgotówkowe - wylicza Weronika Opasiak, rzecznik prasowa MPK.

Zakup autobusów wodorowych ma w całości pokryć dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Wartość przedsięwzięcia wynosi 80 mln zł. Wniosek do NFOŚiGW przeszedł już pozytywną ocenę formalną - informuje Opasiak.

Na dostawę pojazdów MPK daje nie mniej 12 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy.

Aktualnie po ulicach Lublina jeździ jeden autobus wodorowy. To 12-metrowy Solaris Hydrogen, który obsługuje linie komunikacyjne od 1 września 2023 r. Jak informował w ub. roku ratusz, pojazd na pokład może zabrać 85 pasażerów, w tym 29 na miejscach siedzących. Pojemność zbiornika na paliwo wodorowe to 1560 litrów, a zasięg na pełnym tankowaniu wynosi ok. 300 km. W skład wyposażenia autobusu wchodzi również mobilna ładowarka o mocy 20 kW przeznaczona do ładowania baterii w autobusie wodorowym. Pojazd kosztował ponad 3,7 mln zł brutto.