Mrożący krew w żyłach wypadek w powiecie kraśnickim. Kierowca i pasażerka wypadli z auta [WIDEO]

W nocy z soboty na niedzielę do kraśnickiej komendy wpłynęła informacja o zderzeniu drogowym, do jakiego doszło na rynku w Annopolu. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 19-letni kierowca, który podróżował z 18-letnią pasażerką, stracił panowanie nad samochodem, przez co uderzył w krawężnik i wjechał w latarnie. Siła uderzenia była na tyle duża, że oboje podróżujący wypadli z samochodu.

Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala. Ze względu na stan zdrowia 19-latka, policjanci nie mogli przeprowadzić badania trzeźwości, jednak od młodego mężczyzny pobrano krew do dalszych badań.