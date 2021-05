Na lubelskie lotnisko wracają połączenia. "Optymizm widoczny w całej branży"

Od połowy czerwca Wizz Air ma uruchomić połączenia do chorwackiego Splitu i bułgarskiego Burgas. Kilka dni później PLL LOT zacznie latać dwa razy w tygodniu do Gdańska.

Obecnie z lubelskiego lotniska można polecieć tylko do Warszawy i Londynu. Na maj przewoźnicy zapowiadają powrót do rozkładu połączeń do Oslo i Doncaster, od czerwca znowu będzie można polecieć do Dublina i Eindhoven.

Optymizm w branży

Adrian Furgalski, prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, przyznaje, że optymizm jest widoczny w całej branży lotniczej.