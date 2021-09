Nie dawajmy się wodzić za nos terrorystom

„Żadne państwo na świecie nie daje się wodzić za nos terrorystom. Rosja na to też nie pozwoli. Nie pozwoli dlatego, bo pierwszy krok w tym kierunku będzie oznaczać początek rozpadu państwa”. Słowa te padły z ust prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina w 2003 roku i dotyczyły domniemanych czeczeńskich terrorystów oskarżanych o zamachy w Moskwie. Nieuznawany wówczas przez Kreml rząd prezydenta Asłana Maschadowa oświadczył, że „rząd Czeczeńskiej Republiki Iczkerii nie m nic wspólnego z zamachami w Moskwie” i kategorycznie i bezwarunkowo odrzucił zamachy terrorystyczne oraz potępił wszelkie akty terroryzmu, niezależnie od tego, kto ich dokonywał. To nie pomogło. Mimo apeli ówczesnego rządu Czeczeni o rozmowy pokojowe i oświadczenia MSZ w stylu – „zwracamy uwagę, że przyczyną zamachów samobójczych jest ludobójcza polityka Kremla w Czeczenii i brak woli ze strony wspólnoty międzynarodowej, by się jej przeciwstawić”, Moskwa dopięła swego. I poszła w swej agresywnej i ludobójczej polityce dalej. Niedługo potem zaatakowano Gruzję, następnie Ukrainę. Dziś hybrydowo atakowana jest Europa Zachodnia.