Tradycyjna polska szkoła pod pruskie dyktando

Obowiązek szkolny postulowany był w Polsce już w okresie Odrodzenia. Andrzej Frycz Modrzewski w traktacie „O naprawie Rzeczpospolitej” z 1556 roku w księdze „O szkole” przedstawił swoje refleksje na temat konieczności powszechnej edukacji. W sumie z pięciu traktatów, które pojawiły się w dziele Modrzewskiego, w kraju ukazały się tylko trzy. Dwie księgi – „O Kościele” i „O szkole” zostały skonfiskowane i zniszczone na osobiste polecenie Sługi Bożego kardynała Stanisława Hozjusza, kontrreformatora i osobistego wroga Andrzeja Frycza Modrzewskiego, którego poglądy zwalczał posuwając się nawet – o czym pisał sam Modrzewski, do zorganizowania nieudanego zamachu na jego życie. Ostatecznie obowiązek szkolny pojawił się dopiero na terenie Księstwa Warszawskiego w 1808 roku dzięki staraniu Izby Edukacji Publicznej, którą kierował Stanisław Kostka Potocki we współpracy m.in. ze Stanisławem Staszicem. W 1810 roku powstało Towarzystwo Elementarne, na którego czele stał Samuel B. Linde, a którego zadaniem było opracowanie podręczników szkolnych dla szkół powszechnych. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w 1919 roku wydany został dekret o obowiązku szkolnym, którym wprowadzono 7-letnią szkołę powszechną dla dzieci od 7. Do 14. roku życia. Dekret nakładał na państwo obowiązek zapewnienia dostępu do edukacji dla wszystkich dzieci, co z punktu widzenia mieszkańca dzisiejszej Polski wydaje się oczywiste, ale z punktu widzenia odrodzonej, wielonarodowej Rzeczpospolitej już tak oczywiste nie było.