Polacy w służbie internacjonalizmu

Rewolucja bolszewicka zawitała do Polski od razu po odzyskaniu niepodległości. Przyszła do nas ze Wschodu, gdzie trwała wojna Rosji „czerwonej” z „białą”. Proces militarnego zdobywania przestrzeni dla rewolucji miał trwać jeszcze kilka lat, ale komunistyczna idea rozprzestrzeniała się szybciej, zajmując tereny, do których nie dotarła jeszcze Armia Czerwona. Już w listopadzie 1918 roku w Polsce działały Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL) oraz Polska Partia Socjalistyczna-Lewica (PPS-Lewica), które zjednoczyły się 16 grudnia 1918 r., tworząc Komunistyczną Partię Robotniczą Polski (KPRP). Komuniści dążyli do przejęcia całej władzy w Polsce przez Rady Delegatów Robotniczych, a następnie do uspołecznienia ziemi obszarniczej i zaprowadzenia na niej gospodarki kolektywnej. Wówczas jeszcze wierzono w hasła głoszone przez bolszewików, tym bardziej, że w tym okresie komuniści byli internacjonalistami i nie kładli nacisku podczas formowania kadr na pochodzenie narodowościowe swoich członków, bardziej na pochodzenie społeczne. Stąd tak duża reprezentacja Polaków w najwyższych strukturach władz. Szacuje się, że było to co najmniej 100 tys. naszych rodaków czynnie wspierających bolszewików.