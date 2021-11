„Nie trzeba pisać wierszy, żeby być poetą”. Pokolenie Z wyszło z szuflady

„Wyjdź z szuflady” to hasło wydarzenia zorganizowanego przez kolektyw Hope. Grupa działa od miesiąca i wieczór poetycki był jej pierwszym przedsięwzięciem.

Wydarzenie było skierowane do młodych poetów z pokolenia Z, czyli urodzonych najwcześniej u schyłku lat 90.

Jedną z pierwszych prezentujących się osób była 23-letnia Kamila Różańska, lublinianka z urodzenia i z pasji.

– Jestem artystką, śpiewam i tańczę, ale jeśli chodzi o poezję, to był mój debiut. Prowadziłam warsztaty ze śpiewu intuicyjnego i myślę, że tworzenie wierszy też jest intuicyjne. Zwłaszcza tych, które przychodzą do nas na szybko, spływają na nas, a my jesteśmy dla nich „tylko” lub „aż” przekaźnikiem – mówi. Jak twierdzi, interpretacje odbiorców wzbogacają utwór i nadają mu nowych znaczeń, o których nie myślała podczas pisania. – Nie zgadzam się z tym, że wiersz jest dobry dopiero wtedy, kiedy ktoś go zinterpretuje tak, jak chciałby poeta, to jest ograniczające. W sztuce każdy powinien znajdować coś dla siebie. Spotykamy się czasami ze znajomymi na wieczorkach poetyckich i zadziwia mnie, ile pięknych rzeczy ludzie w sobie skrywają. Znam zresztą wiele osób, które nie napisały w życiu żadnego wiersza, ale to, jak żyją, robi z nich poetów. Lubię, jak życie imituje sztukę, nie trzeba pisać wierszy, żeby być poetą – twierdzi Kamila.