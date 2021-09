Niezadeptana ziemia Hucułów. Felieton kresowy

Huculszczyzną nigdy nie można się nasycić. Każdy przyjazd w ukraińskie Karpaty pozostawia tyle samo zachwytu, co i niedosytu. Zachwyca tu wszystko: historia, przyroda, ludzie. Niedosyt - bo kilkudniowe wizyty pozwalają dotknąć zaledwie fragmentów karpackiej rzeczywistości i historii. Na stacji kolejowej w Worochcie mijam rodaków, którzy na głos wyrażają swoje oczarowanie: „Tutaj jest jak w Bieszczadach kilkadziesiąt lat temu! To jeszcze niezadeptany świat!”. Zapewne to duże uproszczenie, bo temu „niezadeptanemu” towarzyszy też świat współczesnego luksusu władanego przez ukraińskich oligarchów, luksusu często napełnionego bezguściem, tandetą i drapieżnością. Niepasujące do otoczenia potężne budowle, dążenie do stworzenia luksusowych kurortów dla narciarzy na zachodnią modłę brutalnie niszczy naturalny charakter tego obszaru. Z drugiej strony być może jest to nieuchronna konsekwencja procesów cywilizacyjnych, w których zysk w oczywisty sposób będzie zawsze ważniejszy niż natura. Swoje piętno pozostawiły też czasy sowieckie: paskudne i niefunkcjonalne budowle, z placami, na których wciąż górują koszmarne pomniki czerwonoarmistów, przestrzenie pogrodzone murami, murkami tak obcymi dla natury gór i otwartych przestrzeni.