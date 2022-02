Niższe limity prędkości na lubelskich ulic. To sezonowa zmiana. Powód?

40 km/h, po kilkunastu metrach 50 km/h a później znowu 40 km/h a następnie 70 km/h – oczopląsów mogą na al. Witosa dostać kierowcy od kolejnych znaków określających limit dopuszczalnej prędkości. Nowe znaki – właśnie te redukujące prędkość do maksymalnie 40 km/h pojawiły się z powodu dziur na jezdniach. Na al. Witosa ograniczenia obowiązują na odcinku od mostu na Bystrzycy do zjazdu z łącznicy z ul. Grygowej. Dotyczą obu jezdni. Podobnie jest na al. Tysiąclecia, tam na odcinku do ul. Unii Lubelskiej do ul. Działkowej, też nie można przekraczać 40 km/h.

Jeszcze wolniej, bo maksymalnie 30 km/h muszą jeździć kierowcy na ul. Szeligowskiego (od al. Smorawińskiego do ul. Północnej – 850 m), na ul. Zemborzyckiej (od ul. Diamentowej do ul. Lema – 450 m), Budowlanej (od ul. Smoluchowskiego do łuku przy stacji SIPMA – 500 m), ul. Zorzy (odc. od ul. Głuskiej do granicy miasta – 1,3 km) czy ul. Kunickiego (od ul. Dywizjonu 303 do ul. Głuskiej – 1,9 km).

Miasto zastrzega, że to wcale nie musi być koniec listy ulic z nowymi limitami prędkości.