Nowa retro kawiarnia Cyngwajs. O tajemniczej historii miejsca opowiada właściciel: "Przywracamy Lublinowi coś, co zniknęło"

- To, kim jesteśmy i wszystko co nas otacza zawdzięczamy ludziom, którzy byli przed nami – mówi Krzysztof Twaróg, aktywista, pasjonat i wraz z Wawrzyńcem Padło założyciel kawiarni. - My także chcieliśmy zapisać się na kartach historii miasta. Lublinowi ubyła wraz z wojną jedna trzecia charakteru, a pustka po niej nigdy nie została na powrót zapełniona. Brakowało nam tutaj takich interaktywnych miejsc, w których można by nie tylko zobaczyć historię, ale także jej dotknąć.