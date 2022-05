Nowe łóżka dla rodziców małych pacjentów na Oddziale Dziecięcym szpitala we Włodawie OPRAC.: Klaudia Szynkaruk

Fundacja Ronalda McDonalnda Polska

Dziesięć łóżek od Fundacji Ronalda McDonalda trafiło na Oddział Dziecięcy Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie. Będą z nich korzystać rodzice, którzy w czasie hospitalizacji pozostają cały czas ze swoim dzieckiem. Szpital we Włodawie to szesnasta placówka, która otrzymała taką darowiznę od Fundacji.