Nowi lokatorzy zamojskiego ogrodu zoologicznego. Ich obyczaje są fascynujące

Flamingów jest w stadzie osiem i mają się podobno znakomicie. Nie bez powodu. W lipcu ubiegłego roku wybudowano w ZOO specjalny, przygotowany dla ich potrzeb obiekt. Skąd taki przywilej? Te piękne ptaki mieszkają w naturze na brzegach ciepłych, płytkich jezior i bagien Ameryki Południowej. Zatem trzeba im było zapewnić odpowiednią przestrzeń, temperaturę oraz obszerną, zewnętrzną wolierę... z wodospadem i oczkiem wodnym.

Czym te ptaki się wyróżniają? Flamingi chilijskie mają charakterystyczne, różowo-czerwone ubarwienie (właśnie dlatego nazywane są czerwonakami). Jest to wynik ich diety. Po prostu ptaki odżywiają się najczęściej drobnymi skorupiakami, w łuskach których znajdują się barwniki zwane karotenoidami. To dzięki nim flamingi mogą się poszczycić swoimi wyjątkowymi kolorami.

– Co ciekawe, gdy flamingi wykluwają się z jajek są zupełnie białe, potem robią się szare, a dopiero pod wpływem diety, nabierają charakterystycznego koloru. Jest on najbardziej intensywny gdy ptaki są w okresie godowym – mówi Jadwiga Kniaź-Rycaj, asystent do spraw hodowlanych w zamojskim ogrodzie zoologicznym. - W hodowli gwarantem właściwego ubarwienia jest odpowiednio zbilansowana, bogata w karotenoidy karma w postaci granulatu przeznaczonego dla tego typu ptactwa.