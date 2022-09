Obiekt treningowy Luftwaffe. Tragedia Frampola i sejmowe obchody rocznicy wybuchu wojny

Obiekt eksperymentalny

Do niemieckiego nalotu na Frampol doszło 13 września 1939 roku. Na miasteczko, które nie miało wówczas większego znaczenia strategicznego, spadły bomby z samolotów należących do 8 Korpusu Lotniczego Luftwaffe. Dlaczego tak się stało? Miasteczko z obszernym rynkiem i dobrze widocznymi ulicami stanowiło podobno dla lotników rodzaj… tarczy strzelniczej. Inne jego cechy także były dla agresorów istotne. Tak to opisywał niemiecki pisarz Wolfgang Schreyer. „Frampol został wybrany jako eksperymentalny obiekt (...)” – czytamy w jego zapiskach. „Również centralnie położony ratusz był idealnym punktem orientacyjnym dla załóg (samolotów)”.