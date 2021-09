Oddział pediatryczny w zamojskim „starym” szpitalu będzie nadal zamknięty. Bo brakuje lekarzy

Do niedawna oddział pediatryczny funkcjonował w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym. Pod koniec czerwca został zamknięty. Taka decyzja została niejako wymuszona na kierownictwie tej placówki. Powód? Brak lekarzy, którzy mogliby w szpitalu opiekować się małymi pacjentami.

Większy ład organizacyjny

Teraz dzieci wymagające hospitalizacji są kierowane przez lekarzy podstawowej oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej do szpitali w Biłgoraju, Hrubieszowie, Tomaszowie Lub. czy Krasnymstawie, bo w Zamościu innego oddziału dziecięcego nie ma. To się miało zmienić. Zarząd zamojskiego ZSN jeszcze przed zamknięciem oddziału pediatrycznego zapowiadał, że podejmie działania, aby już jesienią przywrócić jego funkcjonowanie. To się nie udało.