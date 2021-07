Okuninka: Opiekunka kolonii poprosiła policję o pomoc w eskortowaniu rannej 17-latki

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (26 lipca) rano. Kierująca citroenem kobieta podjechała do policjantów pełniących służbę w Okunince i poprosiła o pilną pomoc w szybkim i bezpiecznym dotarciu do szpitala w Chełmie. Była to opiekunka na kolonii dla dzieci. Wiozła samochodem uczestniczkę wypoczynku z urazem ucha.