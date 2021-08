Organizator marszu równości w Kraśniku nie ma doświadczenia? - Odcinamy się od tego – przyznają stowarzyszenia z całej Polski

Informacja ta natychmiast podzieliła opinię publiczną do tego stopnia, iż kilkanaście godzin po komunikacie, rzekomo na skrzynki mailowe członków stowarzyszenia zostały wysłane groźby o użyciu siły fizycznej, jeżeli marsz się odbędzie.

„Odcinamy się od tego przedsięwzięcia”

14 sierpnia pojawił się nowe fakty w sprawie organizacji marszu równości w Kraśniku. Głos zabrała Julia Maciocha z Fundacji Wolontariatu Równości.

- Osoby organizujące to wydarzenie nie są związane z ruchem na rzecz osób LGBTQIA+, nie są też znane żadne ich wcześniejsze działania na rzecz społeczności LGBTQIA+, a afiliacje polityczne oraz wypowiedzi tych osób budzą nasze wątpliwości co do ich intencji – czytamy w liście przesłanym do naszej redakcji.