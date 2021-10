Osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim mogą odetchnąć z ulgą. ZUS dementuje plotki o przepytywaniu sąsiadów

Przepisy, które wejdą w życie od 1 stycznia 2022 roku, nałożą na ubezpieczonych i płatników nowe obowiązki. Zobowiązani będą m.in. i do przekazywania zakładowi informacji potrzebnych do ustalenia prawa do zasiłków, ich wypłaty i weryfikacji.

Dotychczas takiego przepisu nie było, co w praktyce oznaczało samowolkę pracodawców i ubezpieczonych. Nawet w przypadkach, gdy ZUS prosił ich o potrzebne informacje lub dokumenty, często odmawiali ich przekazania. W takiej sytuacji brak pełnych i rzetelnych danych utrudniał ustalanie prawa do zasiłków, a co za tym idzie - ich terminową wypłatę.