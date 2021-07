Ossarium pojawi się na cmentarzu na Majdanku w Lublinie. Trafią tam szczątki osób z grobów, które nie są opłacane

- Zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w przypadku niewniesienia na następne 20 lat opłaty za pochowanie zwłok w grobach ziemnych i pojedynczych murowanych, miejsce może zostać przeznaczone do ponownego pochówku – wyjaśnia Góźdź.

Miasto już zaczęło szukać firmy, która wybuduje ossarium. Ma być gotowe do końca września tego roku.

9 tysięcy złotych przeznaczyło miasto na budowę ossarium na terenie cmentarza komunalnego na Majdanku. - Ossarium to ogólny grobowiec, w którym składane są szczątki ludzkie pochodzące z likwidowanych grobów. To miejsce, w którym w przyszłości będą składane ekshumowane szczątki z grobów, wobec których po upływie 20 lat nie uregulowano stosownej opłaty – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego ratusza.

- Do tej pory, od początku powstania cmentarza na Majdanku sytuacja przeniesienia szczątków i przeznaczenia nieopłaconych grobów na ponowne pochówki, nie miała miejsca. W związku z tym, że obecnie na cmentarzu znajduje się ok. 3 tys. nieopłaconych grobów - w głównej mierze są to groby ziemne i pojedyncze murowane, czyli podlegające pod przepisy o ponownym pochówku, oraz, że cmentarz dysponuje coraz mniejszą liczbą miejsc pod mogiły, sytuacja taka będzie w przyszłości brana pod uwagę i chcemy być na nią przygotowani – tłumaczy Góźdź.