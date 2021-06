Pałac i park w Puławach wśród najważniejszych zabytków w kraju. „To nie tylko prestiż”

Pomniki Historii to elitarna grupa obiektów o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Na liście jest 114 obiektów. Z województwa lubelskiego do tej pory było pięć: zespół architektoniczno-urbanistyczny Lublina, Zamość, pałac i park w Kozłówce, Kazimierz Dolny oraz Stadnina Koni w Janowie Podlaskim. Na mocy rozporządzenia prezydenta RP z 31 maja do tej listy dołączył zespół pałacowo – parkowy w Puławach. Decyzja weszła w życie w ostatni wtorek.

- Uczestnicząc parę lat temu w uroczystości przyznania tytułu Pomnika Historii Stadninie Koni w Janowie Podlaskim, podczas prezentacji filmu poświęconego wszystkim pozostałym zabytkom, które taki tytuł już posiadały – stwierdziłem oczywisty i dotkliwy brak Puław. Stąd wspólnie z Dyrektorem IUNG (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, który administruje parkiem i pałacem - przyp. red.), podjęte zostały starania o przyznanie Puławom tego zaszczytnego tytułu – opisuje dr Dariusz Kopciowski, Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków.