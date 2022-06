Pelargonie, petunie, smagliczki i nie tylko. Lublin ozdobią nowe kwiaty

– Tego lata, centrum miasta zamiast pastelowych petunii ozdobią bardziej kontrastujące zestawy czerwonych pelargonii i czarnych wilców z zielonym i białym tłem. Część nowych roślin jest już widoczna w przestrzeni miasta, pozostałe powinny pojawić się w ciągu tygodnia. Letnie aranżacje pozostaną z nami do połowy jesieni. Tradycyjnie, Lublin będą też dekorować łąki kwietne, wysiewane oraz naturalne – mówi Blanka Rdest-Dudak, dyrektor wydziału zieleni i gospodarki komunalnej w ratuszu.

Białe smagliczki, czerwone pelargonie i czarne wilce oraz ciemnoniebieskie petunie ozdobią kwietniki w centrum miasta. Do skrzynek znajdujących się na barierach pasa dzielącego ulicę Jana Pawła II (odcinek od ul. Armii Krajowej do ul. Filaretów) trafią komarzyce i pelargonie. - Podobnymi kompozycjami z jasnozielonym wilcem obsadzono donice wiszące przy ul. Królewskiej, przed Trybunałem Koronnym, na Placu Zamkowym oraz na ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Ewangelickiej - wylicza Monika Głazik z biura prasowego ratusza. Zbliżone kwietne kompozycje, ale z dodatkiem czerwonych traw, zobaczymy także w skrzynkach znajdujących się przy ul. Lubartowskiej.