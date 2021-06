Perspektywy 2021. Wśród lubelskich uczelni po raz kolejny na prowadzeniu Uniwersytet Medyczny

To już 22. edycja Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021, prezentującego najlepsze uczelnie w Polsce. Spośród lubelskich uczelni po raz kolejny najwyżej w rankingu uplasował się Uniwersytet Medyczny w Lublinie, a o cztery pozycje w górę awansowała Politechnika Lubelska.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie znalazł się na 21. miejscu wśród uczelni akademickich w Polsce. To spadek o 6 pozycji w porównaniu z rokiem ubiegłym, ale nadal zajmuje najwyższe miejsce w naszym regionie. Jeśli przeanalizujemy wyniki rankingu wg kryterium "umiędzynarodowienia", to w tej kategorii lubelski Uniwersytet Medyczny znajduje się na podium wśród uniwersytetów medycznych w Polsce, podobnie jeśli chodzi o "warunki kształcenia" – w tym zakresie plasuje się na 8 miejscu spośród wszystkich uczelni w kraju. – Przede wszystkim podchodzimy na spokojnie do wszelkiego rodzaju rankingów, bo one rządzą się własnymi prawami. Jesteśmy na 21. miejscu łącznie z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku i w bardzo bliskim obszarze uczelni medycznych, które uzyskały nieco więcej punktów i są obok nas, m.in. Pomorski Uniwersytet Medyczny czy Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. 21. pozycja nie jest złym miejscem. Cieszymy się, że bardzo wyróżniliśmy się w zakresie warunków studiów, bo to bardzo ważne. I oczywiście to z czego słyniemy, czyli umiędzynarodowienie - mamy jedną z największych grup studentów anglojęzycznych. Na KRAUM dyskutowaliśmy m.in. nt. akredytacji w Stanach Zjednoczonych, przystąpienia naszego kraju do światowej organizacji edukacji medycznej – mówi prof. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i zapowiada, że są też takie obszary, w które uczelnia musi włożyć więcej pracy.

– Walczymy o lepszą organizację efektywności naukowej, zmieniliśmy strukturę organizacyjną uczelni, m.in. powołałem prorektora ds. współpracy z otoczeniem gospodarczym po to, żebyśmy mieli więcej możliwości eksploracji naszych wynalazków i patentów – dodaje. Rektor podkreśla, że ważna jest rozwijająca się współpraca między uczelniami lubelskimi, która uaktywniła się od czasu rozpoczęcia rektorskich kadencji. Są grupy naukowe, robocze, wspólne publikacje w renomowanych naukowych czasopismach. Nie można zapominać także o pandemii, która odegrała w ostatnim czasie znaczącą rolę.

– Byliśmy zupełnie inną uczelnią pod kątem pewnych oczekiwań, wymogów wynikających z ich specyfiki. Uczestniczyliśmy bardzo czynnie w leczeniu naszego środowiska regionalnego, powstawaniu szpitala tymczasowego, w licznych działaniach edukacyjnych i kursach. To też wpływa na wyniki rankingu, bo trudno domniemywać takiej absolutnej wydolności jeśli chodzi o działalność naukową jak się pracuje ciężko albo jak się choruje i pracuje – przyznał rektor.

Na 27. pozycji znalazła się Politechnika Lubelska. To o cztery miejsca wyżej w porównaniu z wynikami ubiegłorocznej edycji rankingu. Natomiast w kategorii uczelni technicznych utrzymała się wysoko na 8. pozycji w kraju. Ale to nie jedyne powody do dumy. Politechnika Lubelska zanotowała drugą pozycję wśród czołowych uczelni wyróżniających się innowacyjnością. – Po raz kolejny utrzymaliśmy I miejsce w kategorii patenty i prawa ochronne. Natomiast pod względem innowacyjności jedynie o włos ustępujemy Zachodniopomorskiemu Uniwersytetowi Technologicznemu w Szczecinie. Skuteczny transfer najlepszych rozwiązań na rynek należy do ważniejszych zadań uczelni. Takie są oczekiwania otoczenia społeczno-gospodarczego, jak i samych naukowców. Dlatego tak istotne jest tworzenie na uczelni odpowiedniego zaplecza sprzętowego, organizacyjnego i finansowego, by pracownicy byli zainteresowani komercjalizacją i chcieli korzystać z ochrony patentowej. Sądzę, że na naszej uczelni to się udaje – mówi prof. Dariusz Czerwiński, prorektor ds. ogólnych i rozwoju Politechniki Lubelskiej.

Na 43 pozycji ex aequo znalazły się Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dla największej uczelni w regionie to spadek o dziewięć miejsc i najsłabszy wynik od lat. Z kolei dla KUL to awans o dwa oczka. Gorzej wypadł w tym roku Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, który spadł o niemal dwadzieścia pozycji, zatrzymując się w szóstej dziesiątce.

– Tegoroczna lokata UMCS w rankingu szkół wyższych Perspektywy stanowi dla nas swojego rodzaju zaskoczenie, bowiem ostatnimi czasy systematycznie odnotowujemy wzrost pozycji naszej uczelni i kadry naukowej w światowych, znaczących zestawieniach takich jak: The Center for World University Rankings, Lista TOP 2% - zawierająca nazwiska najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie czy prestiżowy ranking Clarivate Analytics 2020 ukazujący najczęściej cytowanych naukowców świata wg bazy Web of Science. Dane zawarte w opublikowanym dzisiaj rankingu „Perspektyw” przyjmujemy więc z dystansem, tym bardziej, że niektóre wskaźniki rankingowe nie są dla nas do końca jasne i klarowne – przyznaje Aneta Adamska, rzeczniczka UMCS i podkreśla, że ze względu na charakter uczelni, pewnych strat w punktach rankingowych, w stosunku np. do uczelnie technicznych, nie da się nadrobić.

Perspektywy stworzyły również Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych 2021 Tutaj na pierwszym miejscu, skacząc o dwa oczka w górę, uplasowała się Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, a na pozycję 6. przesunęła się w tym roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie. To skok o 11 miejsc w górę.

Z kolei w zestawieniu uczelni niepublicznych żadna z lubelskich szkół nie znalazła się w czołówce. O siedem pozycji spadła w tym roku Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, zajmując tym razem 33. miejsce, a cztery pozycje za nią utrzymała swoje miejsce Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. W. Pola.

