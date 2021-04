Pisał o seksie i umawiał się z 13-latką na spotkanie. Mieszkaniec powiatu lubelskiego usłyszał zarzuty

27-latek miał prowadzić rozmowy z dziewczynką za pośrednictwem internetu. Umówił się na spotkanie podając adres swojego domu pod Lublinem. Nie wiedział, że nie rozmawia z dziewczynką, ale z łowcami pedofilów.

- Pisał bardzo rozsądnie. Nie możemy takim ludziom popuszczać. Pisał do 13-latki. Umawiał się na spotkanie. Pytał: czy będzie seks - mówi Krzysztof Dymkowski, współtwórca popularnego serialu dokumentalnego „Łowca pedofilów”. To właśnie on wpadł na trop 27-latka.