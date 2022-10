Pisaliśmy w Kurierze. 3 października 1997 r. Ceny ziemi nie z tej ziemi Michał Dybaczewski

Adam Kleczkowski z Biura Nieruchomości mówi, że w swoim komputerze nie ma w tej chwili nawet jednej atrakcyjnej działki budowlanej za rozsądne pieniądze, a w kolejce czeka około 300 chętnych osób. Nienormalna sytuacja na lubelskim rynku narastała powoli od kilku lat. Tej jesieni nabrała wyjątkowo chorego oblicza. Ceny działek wzrastają z miesiąca na miesiąc. W najbardziej atrakcyjnych miejscach doszły już do 100 zł za m kw. Oznacza to, że za niewielką, kilkuarową nieruchomość na Sławinie czy Węglinie trzeba zapłacić nawet do 90 tys. zł. Na terenach mniej zagospodarowanych i słabiej uzbrojonych ziemia jest tylko nieco tańsza (od 40 do 60 zł za m kw.). Oznacza to, że wydatek, który trzeba ponieść i tak jest bardzo wysoki. Specjaliści od handlu nieruchomościami zgodnie stwierdzają, że powodem zachwiania równowagi cenowej na rynku jest narastający boom budowlany, na przyjęcie którego Lublin okazał się nieprzygotowany.