Podróżując po Lublinie „covidu” i grypy nie złapiesz. W autobusach i trolejbusach powietrze ma być wolne od wirusów

Chodzi o bezpieczeństwo pasażerów – przekonuje lubelski ZTM. Aby je podnieść, wyda 2,4 mln zł na montaż „urządzeń do neutralizacji patogenów chorobotwórczych”. Zamówienie obejmuje 250 zestawów. Część z nich już znajduje się w pojazdach.

- Obecnie urządzania zainstalowane są już w 80 pojazdach – wylicza Monika Fisz z ZTM Lublin. I dodaje: - Montaż przebiega planowo, abyśmy mogli sfinalizować zamówienie i dzięki podjętym działaniom przeciwdziałać zagrożeniu jakim jest obecnie rozprzestrzenianie się koronawirusa.

ZTM na wykonanie zlecenia przewiduje 60 dni. Termin jest liczony od 18 października, kiedy będzie podpisana umowa. Do zamontowania w pojazdach jest łącznie 1176 modułów. Zestawy pojawią się w 150 autobusach i 100 trolejbusach.

– Urządzenia umożliwią stałą dezynfekcję pojazdów z wykorzystaniem promieni UV-C i zapewnią neutralizację patogenów chorobotwórczych – co jest bardzo ważne w dobie światowej pandemii, a to wszystko po to, by pasażerowie w autobusach i trolejbusach czuli się bezpiecznie – podkreśla Fisz. I przyznaje: - Dzięki specjalnym osłonom nie kieruje promieniowania UV-C do przestrzeni pasażerskiej. Może być więc bezpiecznie eksploatowany.