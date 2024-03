Ponad 200 projektów powalczy o pieniądze z budżetu obywatelskiego Lublina

216 projektów, w tym 133 dzielnicowe i 83 ogólnomiejskie, zgłosili mieszkańcy i mieszkanki Lublina do 11. edycji budżetu obywatelskiego.

– Zakończyliśmy nabór do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Teraz przed zespołem oceniającym czas intensywnej pracy i weryfikacji wniosków. Projekty zakwalifikowane do głosowania muszą dotyczyć m.in. terenów miejskich i należeć do zadań własnych miasta – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublin.