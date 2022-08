Ponad 37 tys. pasażerów obsłużył w czerwcu Port Lotniczy Lublin

Dla porównania - w 2018 r. z lotniska w Świdniku skorzystało 42943 osób, jednak w kolejnych latach utrzymywała się w tej kwestii tendencja spadkowa (w analogicznym okresie w 2019 r. skorzystało z niego 28440 osób, w 2020 r. - w związku z wybuchem pandemii koronawirusa - 943, a rok temu - 7427).

W czerwcu br. z Portu Lotniczego Lublin wykonano 519 lotów, czyli o 28 więcej niż w roku ubiegłym, ale o 44 mniej niż cztery lata temu.

Przypomnijmy, że od początku czerwca na lotnisko w Świdniku powróciły wakacyjne loty do Turcji, a dokładniej do kurortu Antalya nad Morzem Śródziemnym. W wakacje z Portu Lotniczego Lublin można polecieć także do Gdańska, Burgas w Bułgarii oraz chorwackiego Splitu.