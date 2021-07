Ponikwoda w Lublinie. Krzyki, imprezy do białego rana. Mieszkańcy skarżą się na uciążliwe sąsiedztwo

- Całą noc, do rana, są głośne rozmowy. Imprezy w weekend, krzyki. Jedni przyjeżdżają, drudzy wyjeżdżają. To nie jest działalność noclegowa tylko hotelarska - twierdzi mieszkaniec jednego z domów przy ul. Prostej. Według jego relacji, problem dotyczy kilku posesji między ulicami Wiśniową i Rudnicką.

W środku nocy sąsiadów budzą podjeżdżające samochody, klaksony, głośne śmiechy, walenie do drzwi i butelki wrzucane do śmieci. Problemy zaczęły się wiosną ubiegłego roku. To wtedy właściciel jednego z domów zaczął wynajmować pokoje pracownikom z Ukrainy.