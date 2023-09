Pospolite ruszenie w sprawie opery. Tytułowa Tosca rezygnuje, a Cavaradossi dostaje SMS, że zrezygnowano z niego

- Dostałem SMS-em informację z prywatnego numeru od kadr Teatru, iż rezygnują z mojej osoby, jak tylko przekazałem sprawę prowadzenia tego kontraktu mojemu agentowi. Agent napisał do nich maila, że chcemy umowę i wtedy zaczęły się problemy – mówi Naborczyk. Co ciekawe Sławomir Naborczyk, współpracujący teraz m.in. z Operą Krakowską, do niedawna związany był właśnie z lubelskim Teatrem Muzycznym, ale w marcu 2023 r. odszedł. - Moje odejście było efektem intryg – wyjaśnia Naborczyk.