Powiat chełmski. W nocy zderzyły się ze sobą autokar, bus, laweta i ciągnik

W nocy policjanci z chełmskiej komendy otrzymali zawiadomienie o wypadku w okolicy miejscowości Tytusin. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że 33-letni mężczyzna kierujący autokarem relacji Warszawa-Odessa nie dostosował prędkości pojazdu do warunków panujących na trasie na Chełm. W efekcie najechał na tył busa marki Mercedes, którym poruszał się 47-latek. Pod wpływem uderzenia Mercedes Sprinter wjechał w tył lawety prowadzonej przez 32-latka. Oba samochody zjechały na przeciwległy pas ruchu i znalazły się w rowie, natomiast autokar uderzył jeszcze w naczepę ciągnika marki Scania, którym kierował 41-letni mężczyzna.

Wszyscy uczestnicy wypadku byli obywatelami Ukrainy. W jego wyniku do szpitala trafiły dwie osoby. Jedna szybko została zwolniona do domu, druga natomiast (41-letnia kobieta) jest jeszcze hospitalizowana. Badanie alkomatem wykazało, że wszyscy kierujący byli w pełni trzeźwi. Sprawcy za spowodowanie wypadku komunikacyjnego grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.