Powiat kraśnicki. „Dzień Bez Samochodu” uczczony rajdem rowerowym. Zobacz zdjęcia

,,Dzień bez samochodu" to międzynarodowa kampania proekologiczna świętowana corocznie 22 września. Inicjatywa ma wspomóc proekologiczne idee i zmniejszyć ilość spalin wytwarzanych przez miliony aut poruszających się po miastach. Podczas tego dnia zachęca się kierowców do rezygnacji z użytkowania samochodów przez dobę. W zamian promuje się i motywuje do korzystania z komunikacji miejskiej lub rowerów. W wielu miastach, również na terenie Polski, kierowcy zwolnieni są z opłat za bilety, pod warunkiem posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego pojazdu.