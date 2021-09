Powiat świdnicki: Sanepid zbadał wodę z wodociągu Brzeziczki. Czy nadaje się do picia? RG.

zdjęcie ilustracyjne pixabay.com

Świdnicki sanepid po zbadaniu wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brzeziczki wydał komunikat. Stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia. Co to oznacza?