Powiat tomaszowski. Bąbla zabił myśliwy. Teraz będzie się musiał z tego tłumaczyć przed sądem

Do zdarzenia doszło 26 listopada. Tomasz Piwko, właściciel Bąbla, wybrał się z nim wówczas na spacer. Przebywali kilkaset metrów od domu mężczyzny, w miejscowości Tarnawatka Tartak (gm. Tarnawatka). Ponad sto metrów od nich, na skraju lasu, stała ambona myśliwska. Stamtąd padł strzał, który poważnie zranił Bąbla. Pan Tomasz - tak szybko jak to było możliwe - zawiózł swojego czworonożnego pupila do weterynarza. Psa nie udało się jednak uratować.