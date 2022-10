Powiat tomaszowski. Rodzina z Litwy po 80 latach odnalazła grób pradziadka. Był żołnierzem września 1939 roku Bogdan Nowak

Renaty Dotieme (stoi druga z lewej) zapewnia, że członkowie jej rodziny będą teraz częściej przyjeżdżać „do pradziadka” na Zamojszczyznę. - Cieszymy się i doceniamy, iż są ludzie, którzy opiekują się miejscem pochówku naszego przodka - mówi. - I, że o poległych nie zapomniano. Zdjęcie wykonano na cmentarzu w Rachaniach. Władysław Maławski

To wzruszająca historia. W Rachaniach odnowiono kwaterę żołnierzy września, którzy polegli w tych stronach we wrześniu 1939 roku. Dzięki pamiątkowej tablicy umieszczonej na tej nekropolii doszło do niezwykłego odkrycia. Rodzina z Litwy po ponad 80 latach odnalazła grób pradziadka – poległego żołnierza. Stało się to dzięki pomocy ludzi dobrej woli.