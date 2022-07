Powiat zamojski. Ochotnicza Straż Pożarna z Wielączy została włączona w struktury KSRG Bogdan Nowak

To wyróżnienie i ważne zobowiązanie. Ochotnicza Straż Pożarna z Wielączy została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Stało się to oficjalnie w sobotę (2 lipca). Teraz w powiecie zamojskim mamy 31 jednostek OSP działających w tym ważnym systemie.