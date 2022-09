Poznaj bliżej botanikę – wystawa w Ogrodzie Botanicznym

O godzinie 13 odbędzie się wernisaż wystawy podczas którego dr Anna Cwener opowie o dawnych badaczach roślin na Lubelszczyźnie.

Cała ekspozycja dla zwiedzających będzie dostępna do 30 października od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 14. Wśród eksponatów odnajdziemy wyposażenie warsztatu botanika, ryciny czy przedmioty użytkowe z motywami roślinnymi.

Wystawa ma na celu wyjaśnienie zwiedzającym czym jest botanika jako nauka, jaka jest jej historia oraz to jak rozwijała się na przestrzeni wieków.

Dla osób chętnych wzięcia udziału w wernisażu w poniedziałek 12 września, wejście do Ogrodu botanicznego i Dworku Kościuszków będzie bezpłatne.