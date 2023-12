Pragniemy przywrócić blask Roztoczu

Rozwój infrastruktury drogowej, programy promujące region Roztocza, edukacja mieszkańców i inwestowanie w turystykę oraz w rozwój miast regionu. Michał Mulawa, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, podkreśla, że Roztocze odzyskuje blask dzięki inwestycjom zrealizowanym w ostatnich latach. Wylicza też projekty, które znacznie podniosą atrakcyjność turystyczną tego regionu i wzmocnią go gospodarczo.

Roztocze z roku na rok staje się coraz bardziej znanym i wybieranym do odpoczynku miejscem. Co sprawiło, że turyści „przypomnieli” sobie o tym regionie i wracają w te okolice? W obecnej kadencji zarząd województwa lubelskiego zmienił podejście do rozwoju całego naszego regionu. Opiera się to przede wszystkim na filozofii zrównoważonego rozwoju, czyli inwestowania we wszystkich miejscach w sposób równomierny, ze szczególnym naciskiem na tereny dotychczas niedoinwestowane. Takim miejscem było właśnie Roztocze, które przez wiele lat zaniedbywano. Modernizując i rozbudowując infrastrukturę drogową w całym województwie, zwróciliśmy szczególną uwagę na ten region, ponieważ tam drogi wojewódzkie wyglądały wręcz jak szwajcarski ser. Przez ostatnie pięć lat zainwestowaliśmy około miliard trzysta milionów złotych w modernizację i rozbudowę dróg, z czego znaczna część trafiła na Roztocze. Chociażby największa wojewódzka inwestycja drogowa, czyli rozbudowa drogi wojewódzkiej 835 na odcinku Biłgoraj-Tarnogród-granice województwa. Obok jest też modernizacja drogi wojewódzkiej 849, od Osuch przez Józefów w kierunku Zamościa, zwanej dotychczas drogą hańby, którą podróżowali najodważniejsi. To również drogi wokół Józefowa i Tomaszowa Lubelskiego. Są to zatem duże nakłady, a te kilkaset kilometrów zmodernizowanych dróg, to przede wszystkim wzmocnienie atrakcyjności turystycznej tego miejsca, ale również bodziec do rozwoju przedsiębiorczości oraz bezpieczeństwo i komfort dla mieszkańców i pracujących tam rolników.

Bezpiecznie i komfortowo podróżować to jedno, ale na początek trzeba wiedzieć, gdzie warto dojechać. Czy w parze tymi inwestycjami szła promocja Roztocza? W tym pomógł nam Program Rozwoju Roztocza, którego jednym z głównych założeń było wyeksponowanie i wykorzystanie wyjątkowych walorów turystycznych i przyrodniczych tego regionu. W 2020 roku, między innymi z mojej inicjatywy, powstał Euroregion Roztocze, czyli stowarzyszenie samorządów. Jest to najmłodszy euroregion w Polsce, który stanowi znakomity przykład tego, w jaki sposób można wykorzystać tego typu instytucje do promocji tego regionu, zarówno w Polsce jak i na świecie. Euroregion to też doskonały instrument nie tylko do promocji, ale też do przyciągania środków finansowych do tej części województwa.

Wspólnie z Lubelską Regionalną Organizacją Turystyczną stworzyliśmy również markę turystyczną Roztocze, która ma promować w sposób komplementarny ten region i to nam się udało. Roztocze jest coraz modniejszą destynacją do odpoczynku.

Ale to miejsce powinno być również przygotowane do odpoczynku. W ramach projektu marki Roztocze została przeprowadzona certyfikacja obiektów noclegowych, gospodarstw agroturystycznych, lokali gastronomicznych i atrakcji turystycznych z terenu Roztocza. Dzięki temu wyłoniono sześćdziesiąt Miejsc marki Roztocze. Ale nasze plany są dużo dalej idące. Pragniemy, żeby Roztocze było najlepiej przygotowanym miejscem w województwie lubelskim do uprawiania turystki rowerowej. Stąd nasz duży projekt „Rowerowe Roztocze”, zakładający budowę 180 kilometrów ścieżek rowerowych w dziewięciu powiatach roztoczańskich oraz rozbudowę i modernizację istniejącej infrastruktury Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza. Pojawią się tam między innymi nowa nawierzchnia, nowe miejsca obsługi rowerów, stojaki na rowery, stoliki i ławki do odpoczynku, a także stacje napraw oraz punkty ładowania rowerów elektrycznych. Połączmy to z inwestycjami rządowymi, czyli budową w najbliższych latach drogi S17, oddaniem do użytku obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego i przebudową drogi krajowej numer 74. To wszystko pozwala na przywrócenie i wyeksponowanie blasku temu miejscu.

Program Rozwoju Roztocza zakładał również wielokierunkowe wzmocnienie miast takich jak Zamość, Biłgoraj, Tomaszów Lubelski czy Hrubieszów. To również się udało i będzie kontynuowane. W ostatnich latach na terenie Roztocza i Zamojszczyzny zostały zrealizowane duże, wręcz pokoleniowe inwestycje, na które te tereny czekały od wielu lat. Jest to chociażby budowa basenów. Tomaszów Lubelski był jednym z ostatnich miast powiatowych bez basenu. Wybudowany został także basen w Hrubieszowie. Wspomnę też o wspaniale rozwijającym się Zamościu. Tam realizowane są historyczne inwestycje. To chociażby Akademia Zamojska, rozbudowa kościoła franciszkanów czy rewitalizacja Starego Miasta – projekt o wartości 24 milinów złotych dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Zamość rozwija się bardzo prężnie, stając się perełką gospodarczą i turystyczną Polski Wschodniej.

Wspomnijmy też o zmianie podejścia do rozwoju lubelskich uzdrowisk. Jedno z nich znajduje się w Krasnobrodzie. Tam tworzona jest obecnie kompleksowa dokumentacja na rozbudowę parku zdrojowego i jestem przekonany, że w najbliższych latach ta inwestycja dojdzie do skutku. Uważam, że rozwój uzdrowisk będzie pewnego rodzaju kołem zamachowym dla rozwoju gospodarczego regionu. Powstaną nowe miejsca pracy, zarówno w kontekście zakładów leczniczych, ale też infrastruktury turystycznej.

Turystka na Roztoczu kwitnie głównie w sezonie letnim. Na zimowy odpoczynek nadal wybieramy głównie inne miejsca. O tym też nie zapominamy. Chcemy, aby te tereny były atrakcyjne turystycznie również w sezonie zimowym. Aktualnie realizowany jest projekt utworzenia Centrum Sportów Zimowych wokół Tomaszowa Lubelskiego. Projekt wspierany środkami unijnymi z Urzędu Marszałkowskiego. Chodzi tu o realizację kompleksu sportowego z trasami do narciarstwa biegowego i stokami narciarskimi. Trasa do narciarstwa biegowego działa już w Siwej Dolinie. Swoją działalność wznowił też stok narciarski Biała Góra. Wspomina pan o infrastrukturze drogowej i promocji. A co z aktywizacją i edukacją mieszkańców w kwestii inicjatyw gospodarczych związanych z turystyką? Projekt marki Roztocze był również związany z cyklem spotkań z przedsiębiorcami i mieszkańcami, podczas których przedstawialiśmy im źródła finansowania małych i większych inwestycji właśnie w infrastrukturę turystyczną. Ta infrastruktura rozwija się, choć nadal brakuje jeszcze bardzo wielu miejsc, które realizowałyby różnego rodzaju potrzeby turystów. Chociażby miejsca noclegowe o wyższych standardach. Marzą mi się również termy na Roztoczu.

Wrócę jeszcze do promocji, ponieważ ogromną rolę odegrało tu to, że przez dwa lata z rzędu przebiegała przez Roztocze trasa Tour de Pologne, współorganizowanego przez Urząd Marszałkowski. Pozwoliło to na bardzo mocną promocję walorów przyrodniczych Roztocza, nie tylko w kraju, ale również na świecie.

Niezwykle ważna jest też tu rola Roztoczańskiego Parku Narodowego, gdzie mam zaszczyt pełnić funkcję wiceprzewodniczącego rady. Roztoczański Park Narodowy realizuje wspaniałe inwestycje turystyczne. Mowa tu o budowie wieży widokowej na wzgórzu Polak i ścieżce turystycznej w koronach drzew. Projekt jest na etapie rozstrzygniętego konkursu architektonicznego i za chwilę będzie przygotowywana dokumentacja tej inwestycji. Jak widać, aktualnie Roztocze z powodzeniem nadrabia wieloletnie zaległości i zaniedbania. My zaś nadal będziemy pilnować, aby środki finansowe wciąż trafiały do tego regionu i wspierały jego rozwój. Jako Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego kierujemy się tą ideą i pragniemy przywrócić blask Roztoczu.

