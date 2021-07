Premiera „Małych zbrodni małżeńskich” na zamknięcie sezonu w Osterwie

Teatr im. J. Osterwy w Lublinie tegoroczny sezon 2020/2021 pożegna premierą. Na Dużej Scenie zobaczymy w sobotę „Małe zbrodnie małżeńskie” Erica-Emmanuela Schmitta w reżyserii Marka Pasiecznego, pełnomocnika dyrektora ds. programowych lubelskiego teatru. „Małe zbrodnie małżeńskie” to intrygujący i przewrotny dramat o miłości, jej doświadczeniach i granicach. I choć w tym roku sztuka osiągnęła pełnoletność, to mimo upływu czasu, jej treść pozostaje nadal niezwykle aktualna.

– Jak jest mężczyzna i kobieta to zawsze są problemy, tylko każdy czas rozwiązuje je inaczej. Zaproponowaliśmy taką wersję, którą da się przeżyć i po prostu ocalić, tak najprościej powiedziałbym o tym przedstawieniu – opowiadał podczas środowej próby medialnej reżyser Marek Pasieczny.

To, co zwraca uwagę to minimalistyczna scenografia, niezwykle radykalna koncepcja artystyczna. Niemal na pustej scenie dwoje aktorów i rozstawione dwa krzesła, gdzieś z boku walizka, a w głębi fortepian, kontrabas i bandoneon wraz z trzyosobową orkiestrą. Bez wątpienia muzyka odgrywa tu kluczową rolę, a szczególnie tango, te burzliwe argentyńskie, bo „Małe zbrodnie małżeńskie” to dramat sceniczny oparty właśnie na jego idei. Ta dramaturgia i namiętność, towarzysząca tańcu staje się metaforą życia małżeńskiego.