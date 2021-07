Przedszkole Językowo-Artystyczne Akwarelki musiało opuścić komunalny lokal przy Racławickich w Lublinie. Od lat zalegało z czynszem

Obecnie przedszkole ma letnią przerwę w działalności. Będzie trwała przez cały lipiec. Dzieci nie korzystają z jego usług.

- W czerwcu przedszkole wykazało do wypłaty dotacji 20 dzieci. We wniosku do dotacji złożonym przez przedszkole na rok budżetowy 2021, planowana liczba dzieci wynosi 35 – wylicza Monika Głazik z biura prasowego ratusza. Przypomina jednocześnie, że placówka nie jest prowadzona przez miasto.