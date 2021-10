Przemysław Czarnek: Wynagrodzenie nauczyciela wzrośnie o 1400 zł miesięcznie

Obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, a jednocześnie zbliża się rocznica objęcia przez pana stanowiska ministra edukacji. Jest co świętować?

Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że wszystkie punkty mojego programu na ten rok są zrealizowane w stu procentach, a nawet z naddatkiem. Niektórych rzeczy nie planowałem, kiedy obejmowałem urząd ministra, np. 300 mln złotych na tzw. „pięćsetkę dla nauczycieli”, czyli dokupienie sprzętu informatycznego w ramach nauki zdalnej. Nie planowałem też „Narodowego Programu Wsparcia Uczniów po Pandemii”, bo gdy obejmowałem urząd nie wiedziałem, że będzie taka konieczność. A realizujemy go za 250 mln zł i się udaje. Nie planowałem „Laboratorium Przyszłości” za 1 mld zł, co w ciągu kilku miesięcy przeniesie nam szkoły podstawowe w przepiękną nowoczesną przyszłość. Właśnie rozpoczynamy realizację tego programu. Nie planowałem przedsięwzięcia, które się udało znakomicie, i które będzie rozwijane na dużą skalę, czyli „Poznaj Polskę”. Otrzymuję, choćby od dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej, informacje, że grafik na wycieczki szkolne wypełniony jest do końca roku. To pokazuje, jaka była potrzeba uruchomienia tego programu. Jest mnóstwo rzeczy, które zostały zrobione i mnóstwo, które jeszcze są do zrobienia, ale swój program realizuję punkt po punkcie.