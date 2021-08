Większe tempo pracy, stres, siedzący tryb życia, izolacja spowodowana pandemią Covid-19, to tylko kilka czynników wpływających na nasze samopoczucie i odporność. Wygoda i brak czasu często sprawia, że sięgamy po produkty gotowe, przetworzone nie zawierające wystarczającej ilości substancji odżywczych. Brak zbilansowanego odżywiania może być przyczyną wielu chorób szczególnie tych związanych z układem trawiennym.

Badania naukowe potwierdzają, że 80% odporności pochodzi z jelit, są one naszym głównym układem immunologicznym. Zawierają dużo więcej komórek odpornościowych niż pozostałe narządy wchodzące w skład tego układu, takie jak grasica czy śledziona.

Przez jelita do… zdrowia – wielka moc probiotycznych jogurtów naturalnych.

Probiotyki mają ogromny wpływ na nasze zdrowie. Wspierają układ odpornościowy, pomagają zapobiegać chorobom, a nawet mogą być kluczem do zakończenia problemu niedożywienia na całym świecie.

Probiotyki to żywe organizmy wyściełające przewód pokarmowy. Wpływają na wchłanianie składników odżywczych oraz zdolność do zwalczania infekcji. W naszym ciele znajduje się mniej więcej tyle samo cząsteczek bakterii jelitowych, co komórek. Wskazuje to na ważność kondycji jelit dla naszego zdrowia.