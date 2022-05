Puławy. Motocyklista nie miał szans w zderzeniu z łosiem. Zwierzę z impetem wbiegło na jezdnię

Do wypadku doszło w niedzielę (1 maja) po południu. Na drogę z Wąwolnicy do Lublina, którą jechał kierujący motocyklem marki Suzuki, w miejscowości Łąki wbiegł łoś. Doszło do zderzenia. Jak wynika z relacji świadków zdarzenia, którzy jechali bezpośrednio za motocyklistą, zwierzę wyskoczyło na jezdnię z prawej strony.