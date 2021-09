Radni sejmiku województwa lubelskiego będą musieli zmienić stanowisko w sprawie LGBT

Sprawa dotyczy sporu o stanowisko sejmiku województwa lubelskiego w sprawie „wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych”. Dokument został przyjęty w 2019 roku. W obawie o utratę unijnych funduszy, sejmikowa opozycja pod koniec sierpnia próbowała uchylić to stanowisko. Jednak nie udało się znaleźć większości do tego pomysłu.

Na początku września Komisja Europejska wysłała do marszałków pięciu województw, m.in. Jarosława Stawiarskiego, marszałka województwa lubelskiego, list z informacją o wszczęciu kroków prawnych przeciwko Polsce w związku z łamaniem praw podstawowych osób LGBTIQ. Według przedstawiciela KE to na marszałkach województw, jako instytucji zarządzających funduszami UE, spoczywa odpowiedzialność za udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące zgodności uchwał z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z zasadą niedyskryminacji.