Wraca spór o LGBT. Prezydent Zamościa: W samorządach nie ma miejsca na ideologiczne spory

- Nie będę nikogo pouczał i namawiał do zmiany decyzji, ale rolą samorządów jest budowanie dróg, wodociągów, czy jak w przypadku sejmiku województwa nadzorowanie pracy szpitali. Podejmowanie kwestii ideologicznych to nie jest kompetencja samorządu – uważa Andrzej Wnuk, prezydent Zamościa.

To jego opinia na temat sporu jaki od wielu miesięcy towarzyszy stanowisku sejmiku województwa lubelskiego w sprawie „wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych”. Dokument został przyjęty głosami radnych PiS i PSL w 2019 roku. W obawie o utratę unijnych funduszy, sejmikowa opozycja pod koniec sierpnia próbowała uchylić to stanowisko. Jednak nie udało się znaleźć większości do tego pomysłu.