Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie organizuje akcję terenowego poboru krwi. Sprawdź, gdzie i kiedy możesz ją oddać KS

- Zachęcamy do udostępniania i zachęcania wszystkich do zgłaszania się do oddawania krwi, bo ona naprawdę ratuje życie! - czytamy w oficjalnym komunikacie lubelskiego oddziału RCKiK. Gdzie w najbliższym tygodniu możesz oddać krew? Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.