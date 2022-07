Rozbrajanie „tykającej bomby”. To nie film grozy, a cel programu koordynowanego przez specjalistów z SPSK 1 w Lublinie

Tętniaka aorty brzusznej dobrze poznał pan Roman, 79-letni mieszkaniec Lublina. Operację przeszedł cztery lata temu, ale wówczas nic nie wskazywało na to, że będzie w ogóle konieczna. Powód? Pan Roman nawet nie wiedział, że ma tętniaka.

– Miałem zupełnie inną przypadłość i lekarz rodzinny skierował mnie do szpitala. Trafiłem tu z podejrzeniem zatoru płucnego. Już po pierwszym dniu pobytu okazało się, że to nie to i zrobiono mi USG brzucha. Badanie pokazało, że mam jeden duży balon i dwa mniejsze – wspomina pacjent. – Operacja trwała dwie godziny, a może nawet krócej. Bolesności żadnej nie było, ale jedna uciążliwa rzecz to, że niestety prawie całą dobę trzeba było leżeć bez ruchu.