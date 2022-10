Rozdanie Angelusów - lubelscy aktywiści i działacze dobra nagrodzeni. „Prawdziwe anioły strzegą nas w tej chwili na granicy”

- Wychodzę teraz mocno ze swojej strefy komfortu stojąc tutaj – mówiła Jarosława Szewczuk, laureatka w kategorii Służby Publicznej. - Najlepiej się czuje na tak zwanym _backstage_’u, za kulisami. Tam jest mój prawdziwy kolektyw wartości, ludzie dzięki którym mogę robić to co robię i to co kocham, którzy są dla mnie wsparciem.